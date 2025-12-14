x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Австралийские имамы осудили стрельбу на пляже Сиднея, не упомянув евреев

Антисемитизм
Террористы
Австралия
Ислам
время публикации: 14 декабря 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 22:11
Австралийские имамы осудили стрельбу на пляже Сиднея, не упомянув евреев
AP Photo/Rick Rycroft

Австралийский национальный совет имамов выступил с заявлением, в котором от имени мусульманской общины Австралии осуждается чудовищная стрельба на пляже Бондай. В заявлении не упоминаются евреи и отсутствует слово теракт.

"Подобным проявлениям насилия и преступности нет места в нашем обществе. Ответственные должны понести наказание по всей строгости закона. Наши сердца, помыслы и молитвы с жертвами, с их семьями, с теми, кто стал свидетелями этого травматичного нападения", – заявляют религиозные деятели.

"Мы призываем общественность сохранять бдительность, осторожность и поддерживать друг друга. Все австралийцы, включая мусульман, должны объединиться в сочувствии и солидарности, отвергнуть любые формы насилия и подтвердить общую приверженность социальной гармонии и безопасности", – добавляется в заявлении.

Напомним, что теракт, направленный против еврейской общины Сиднея, произошел во время церемонии зажигания первой ханукальной свечи. В результате него погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе 12-летняя девочка. 39 человек, среди которых четверо детей, госпитализированы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

Возросло до 16 человек число жертв теракта, направленного против еврейской общины Сиднея
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

Опубликованы имена еще двух погибших в результате теракта в Сиднее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2025

Саар в беседе с главой МИД Австралии: необходимы меры против разгула антисемитизма