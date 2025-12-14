Австралийские имамы осудили стрельбу на пляже Сиднея, не упомянув евреев

Австралийский национальный совет имамов выступил с заявлением, в котором от имени мусульманской общины Австралии осуждается чудовищная стрельба на пляже Бондай. В заявлении не упоминаются евреи и отсутствует слово теракт.

"Подобным проявлениям насилия и преступности нет места в нашем обществе. Ответственные должны понести наказание по всей строгости закона. Наши сердца, помыслы и молитвы с жертвами, с их семьями, с теми, кто стал свидетелями этого травматичного нападения", – заявляют религиозные деятели.

"Мы призываем общественность сохранять бдительность, осторожность и поддерживать друг друга. Все австралийцы, включая мусульман, должны объединиться в сочувствии и солидарности, отвергнуть любые формы насилия и подтвердить общую приверженность социальной гармонии и безопасности", – добавляется в заявлении.

Напомним, что теракт, направленный против еврейской общины Сиднея, произошел во время церемонии зажигания первой ханукальной свечи. В результате него погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе 12-летняя девочка. 39 человек, среди которых четверо детей, госпитализированы.