ЦАХАЛ: с начала октября на юге Ливана ликвидированы около 40 боевиков "Хизбаллы"

Силы ЦАХАЛа под руководством командования штаба Северного округа, опираясь на данные военной разведки (АМАН) при сотрудничестве с ВВС с начала октября ликвидировали около 40 боевиков "Хизбаллы" в 30 населенных пунктах на юге Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что в общей сложности после вступления в силу режима прекращения огня ликвидировано более 380 боевиков. За этот период было зафиксировано более 1900 случаев нарушения соглашения террористической группировкой "Хизбалла".

Боевики, ставшие целью ликвидаций, участвовали в террористической деятельности, занимались восстановлением террористической инфраструктуры, занимались контрабандой оружия, были посредниками между жителями деревень на юге Ливана и штабом "Хизбаллы".