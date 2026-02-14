x
После нападок Трампа на президента Израиля канцелярия Герцога требует разъяснений от Нетаниягу

время публикации: 14 февраля 2026 г., 21:57 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 22:04
После нападок Трампа на президента Израиля канцелярия Герцога требует разъяснений от Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия президента Ицхака Герцога обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаниягу за разъяснениями, имеет ли тот отношение к заявлению президента США Дональда Трампа о необходимости помиловать главу правительства. "Если Нетаниягу к этому причастен – это пересечение красных линий", – заявили в окружении Герцога.

На следующий день после встречи премьер-министра Израиля с американским президентом Трамп заявил: "Герцогу должно быть стыдно, что он не помиловал Нетаниягу. Это в его полномочиях, но это не сделал. Он пять раз заявлял, что сделает это. Просто стыд". Трамп также добавил, что Нетаниягу прекрасно показал себя во время войны.

"Чтобы расставить точки над и, повторю еще раз то, что разъяснялось неоднократно. Просьба главы правительства находится на рассмотрении министерства юстиции. Только после того, как оно представит свое заключение, президент сможет ее рассмотреть – так предписано законом. На это не должно влиять внутреннее или внешнее давление", – заявил в ответ Герцог.

В окружении израильского президента сообщили, что считают заявление Трампа ударом по суверенитету Израиля. Представители Герцога выразили уверенность, что кто-то подстегнул американского президента к подобному заявлению о Герцоге.

