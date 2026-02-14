Биньямин Нетаниягу добивается смягчения закона о смертной казни для террористов

Глава правительства Биньямин Нетаниягу пытается добиться смягчения закона смертной казни для террористов. Он опасается, что, если законопроект будет принят, это нанесет Израилю ущерб на международной арене – как юридический, так и репутационный.

Как пишет Ynet, представители главы правительства обратились к министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, продвигающему законопроект. Они сообщили Бен-Гвиру, что Израиль не может позволить принятия закона, более жесткого, чем законодательство, действующее в США.

Согласно источникам, глава правительства и коалиция не допустят принятия закона в его нынешней форме. "Ликуд" намерен представить возражения против документа. Однако министр внутренней безопасности настаивает на утверждении законопроекта без внесения в него изменений.

Сайт "Бе-Хадрей Харедим" отмечает, что Нетаниягу настаивает на том, чтобы смертная казнь была не единственным, а максимальным наказанием, что позволит судам выбирать между ней и пожизненным заключением. Он также добивается, чтобы закон не делал различия между жертвами – это позволит избежать обвинений том, что закон более мягок к проявлениям еврейского террора.

За смягчение законопроекта выступает система безопасности, включая ШАБАК, а также министерство иностранных дел. О последствиях предупредил и юридический советник Кнессета. Закон, против которого выступает оппозиция, находится на стадии подготовки ко второму и третьему чтениям.