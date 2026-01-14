x
14 января 2026
|
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 18:21
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мэрия Димоны сообщила жителям об открытии бомбоубежищ

время публикации: 14 января 2026 г., 17:41 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 17:41
Мэрия Димоны сообщила жителям об открытии бомбоубежищ
AP Photo/Tsafrir Abayov

Жители Димоны получили от мэрии сообщение об открытии всех общественных бомбоубежищ в городе. "Мы открыли бомбоубежища. События 7 октября нас научили одной простой вещи: лучше быть готовыми, чем быть застигнутыми врасплох", – говорилось в сообщении.

Издание "А-Йом" пишет, что вначале сотрудники муниципалитета Димоны опровергли эту информацию. Однако мэр города Бени Битон подтвердил, что два дня назад он распорядился открыть все общественные бомбоубежища, несмотря на отсутствие соответствующего указания от Службы тыла. Мэр заявил, что он положился на свою интуицию и хотел, чтобы жители города чувствовали себя защищенными.

Отметим, что в сообщении жителям города подчеркивалось, что указания от Службы тыла об открытии бомбоубежищ не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 января 2026

Восемь самолетов-заправщиков ВВС США на Гавайях, они могут направляться на Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 января 2026

Reuters: подтвержден вывод военнослужащих и сотрудников с военных баз США на Ближнем Востоке
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

Израильский "борт номер 1" побывал на Кипре и возвращается в Израиль