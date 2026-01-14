Мэрия Димоны сообщила жителям об открытии бомбоубежищ

Жители Димоны получили от мэрии сообщение об открытии всех общественных бомбоубежищ в городе. "Мы открыли бомбоубежища. События 7 октября нас научили одной простой вещи: лучше быть готовыми, чем быть застигнутыми врасплох", – говорилось в сообщении.

Издание "А-Йом" пишет, что вначале сотрудники муниципалитета Димоны опровергли эту информацию. Однако мэр города Бени Битон подтвердил, что два дня назад он распорядился открыть все общественные бомбоубежища, несмотря на отсутствие соответствующего указания от Службы тыла. Мэр заявил, что он положился на свою интуицию и хотел, чтобы жители города чувствовали себя защищенными.

Отметим, что в сообщении жителям города подчеркивалось, что указания от Службы тыла об открытии бомбоубежищ не поступало.