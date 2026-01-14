В Холоне прошел митинг в поддержку народа Ирана

В Холоне, на площади перед "Медиатекой", прошел митинг в поддержку народа Ирана. Участие в нем приняли несколько сотен израильтян.

На площади развевались флаги Ирана рядом с флагами Израиля. Демонстранты жгли портреты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Один из участников митинга сказал в интервью изданию "А-Йом", что "иранцы борются не только за свое будущее. Режим, жестоко угнетающий своих граждан, представляет угрозу для всего региона. Если бы Иран был свободен, весь Ближний Восток стал бы более безопасным местом".