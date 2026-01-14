x
14 января 2026
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 20:02
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Европейские чиновники Reuters: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки

США
Иран
Европейский Союз
время публикации: 14 января 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 19:38
Европейские чиновники Reuters: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки
AP Photo/Bernat Armangue

Агентство Reuters приводит слова двух европейских чиновников, которые полагают, что военное вмешательство США в Иран может произойти в течение ближайших 24 часов.

Кроме того, израильский чиновник заявил Reuters, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о вмешательстве в ситуацию в Иране, однако масштаб и сроки операции пока не определены окончательно.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

N12: группа Lufthansa попросила своих сотрудников подготовиться покинуть Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 января 2026

AFP: Эр-Рияд заявил, что не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

Мэрия Димоны сообщила жителям об открытии бомбоубежищ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

Израиль и США готовятся к возможному отражению иранских ударов