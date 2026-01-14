Европейские чиновники Reuters: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки

Агентство Reuters приводит слова двух европейских чиновников, которые полагают, что военное вмешательство США в Иран может произойти в течение ближайших 24 часов.

Кроме того, израильский чиновник заявил Reuters, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о вмешательстве в ситуацию в Иране, однако масштаб и сроки операции пока не определены окончательно.