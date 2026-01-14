Внимание, повторное сообщение о розыске: пропал 59-летний Офер Бен-Шимоль из Рамат-Гана
время публикации: 14 января 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 20:27
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 59-летнего Офера Бен-Шимоля, проживающего в Рамат-Гане на улице Моше Шарет. В воскресенье, 11 января, он ушел рано утром из дома престарелых и с тех пор его местонахождение неизвестно. Это повторное сообщение о розыске.
Приметы: худощавый, седые волосы, смуглый, карие глаза.
В сообщении отмечается, что у мужчина ампутирована одна нога, он передвигается на инвалидном кресле и не контактирует с окружающими.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.