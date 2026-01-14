На 465-й трассе автомобиль сбил насмерть мужчину

На шоссе 465 между Гиват-Коах и Рантис произошло смертельное ДТП. Автомобиль насмерть сбил мужчину (примерно 24 лет), который, по предварительным данным, вышел из своей заглохшей машины.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавшего на месте происшествия.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.