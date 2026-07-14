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Израиль

Последователи раввина Берланда незаконно проникли в арабскую деревню в ПА, пятеро задержаны

Иудея и Самария
Полиция
Харедим
время публикации: 14 июля 2026 г., 08:30 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 08:35
Последователи раввина Берланда незаконно проникли в арабскую деревню в ПА, пятеро задержаны
AP Photo/Ariel Schalit

Группа последователей раввина Элиэзера Берланда без согласования с ЦАХАЛом вошла в арабскую деревню Кифл-Харис в Палестинской автономии, расположенную в зоне B, неподалеку от Ариэля, примерно в 18 км юго-западней Шхема.

Религиозные евреи намеревались посетить гробницы, которые традиционно связывают с Иегошуа бин Нуном и Калевом бен Иефуне.

По данным полиции, местные жители забросали группу камнями, после чего начались беспорядки. Двое участников получили ранения и были доставлены для оказания медицинской помощи.

Когда к деревне прибыли военнослужащие ЦАХАЛа, бойцы пограничной полиции и сотрудники полиции Ариэля, участники инцидента уже покинули район. На месте были обнаружены поврежденные палестинские автомобили и разбросанные камни.

Пятеро подозреваемых, жители Иерусалима в возрасте от 16 до 20 лет, позже были задержаны возле КПП Хизмэ по подозрению в причинении ущерба имуществу.

Израиль
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