Несчастный случай на стройке в Тель-Авиве, рабочий в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, где на одного из рабочих упала тяжелая бетонная плита.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего доставили его в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии с множественными травмами.