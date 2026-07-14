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Израиль

Несчастный случай на стройке в Тель-Авиве, рабочий в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
Тель-Авив
Мада
время публикации: 14 июля 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 12:34
Несчастный случай на стройке в Тель-Авиве, рабочий в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, где на одного из рабочих упала тяжелая бетонная плита.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего доставили его в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

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