Посольство США в ОАЭ отменило прием посетителей "из-за обстановки в регионе"
время публикации: 13 июля 2026 г., 23:30 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 23:30
Посольство и консульство США в Объединенных Арабских Эмиратах отменили прием граждан на ближайшие дни "из-за ситуации с безопасностью в регионе".
В сообщении посольства в соцсети Х рекомендуется американцам, у которых были назначены встречи с 13 по 15 июля, на них не приходить. При этом указывается, что дипмиссия работает в режиме "обязательной эвакуации персонала", часть неоперативного персонала уже покинула страну.
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