Посольство США в ОАЭ отменило прием посетителей "из-за обстановки в регионе"

Посольство и консульство США в Объединенных Арабских Эмиратах отменили прием граждан на ближайшие дни "из-за ситуации с безопасностью в регионе".

В сообщении посольства в соцсети Х рекомендуется американцам, у которых были назначены встречи с 13 по 15 июля, на них не приходить. При этом указывается, что дипмиссия работает в режиме "обязательной эвакуации персонала", часть неоперативного персонала уже покинула страну.