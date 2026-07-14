Иран прекратил выплачивать пособия по инвалидности: в бюджете на это нет средств

Государственная система социального обеспечения Ирана (State Welfare Organization) полностью прекратила выплаты ежемесячных пособий по инвалидности, сославшись на нехватку бюджетных средств. Задерживаются также выплаты субсидий на услуги сиделок и средства гигиены (аналог израильских пособий по уходу, – прим. ред.)

Как сообщает Iran International со ссылкой на специализирующееся на трудовой тематике агентство ILNA, сокращение выплат свидетельствует неспособности властей Исламской Республики обеспечить поддержку граждан, находящихся на попечении системы социального обеспечения, особенно людей с инвалидностью, на фоне углубляющегося экономического кризиса.

Многие люди с инвалидностью не могут работать и практически полностью зависят от небольших государственных пособий и субсидий. Ухудшение ситуации стало следствием неэффективной государственной политики и отсутствия равных социальных, экономических и политических возможностей. При этом за пределами столицы доступность социальных услуг еще ниже.

Экономический кризис и резкий рост стоимости медицинской помощи и лекарств особенно тяжело сказываются на людях с инвалидностью, которым требуется постоянное лечение, реабилитация и специализированное оборудование.

В мае издание Khabar Online сообщило, что повышение цен на медицинские и гигиенические товары затронуло около 45000 человек с травмами спинного мозга. Стоимость стерильных повязок, катетеров, мочеприемников, шприцев и препаратов для лечения пролежней выросла в два-три раза.