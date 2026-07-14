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Мир

Парламент Венгрии проголосовал за отставку президента и четырех членов Конституционного суда

Законы
Венгрия
время публикации: 14 июля 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 12:48
Президент Венгрии Тамаш Шуйок
AP Photo/Denes Erdos

Парламент Венгрии проголосовал за пакет поправок к конституции, предусматривающих, в том числе, отставку главы государства Тамаша Шуйока. В поддержку инициативы проголосовали 139 депутатов, против – шестеро.

Шуйок – ставленник лидера партии Fidesz Виктора Орбана, бывшего главы правительства Венгрии. Ее фракция в знак протеста не приняла участие в голосовании. Так же поступили и депутаты от Христианско-демократической народной партии.

Другая поправка ограничивает 12 годами срок работы депутатом, а еще одна повлечет за собой увольнение четырех членов Конституционного суда. Для вступления в силу пакет должен быть подписан самим президентом.

Мир
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