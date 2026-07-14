ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы службы безопасности батальона ХАМАСа в Джабалии

ЦАХАЛ сообщил, что во вторник, 14 июля, на севере сектора Газы в результате удара с воздуха был ликвидирован Мухаммад Маруан Мухаммад Салем, руководивший военной безопасностью батальона "Центральная Джабалия" боевого крыла ХАМАСа.

Вместе с ним были ликвидированы еще трое террористов: Абд аль-Малик Абу аль-Джабин, боевик спецназа ХАМАСа "Нухба", также занимавший руководящую должность в следственном управлении полиции; а также Йаман Мухаммад Джибриль Абид и Расан Акрам Салама Дакс.

В ЦАХАЛе заявляют, что в последнее время боевики участвовали в подготовке новых атак.