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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы службы безопасности батальона ХАМАСа в Джабалии

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 14 июля 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 19:50
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы службы безопасности батальона ХАМАСа в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что во вторник, 14 июля, на севере сектора Газы в результате удара с воздуха был ликвидирован Мухаммад Маруан Мухаммад Салем, руководивший военной безопасностью батальона "Центральная Джабалия" боевого крыла ХАМАСа.

Вместе с ним были ликвидированы еще трое террористов: Абд аль-Малик Абу аль-Джабин, боевик спецназа ХАМАСа "Нухба", также занимавший руководящую должность в следственном управлении полиции; а также Йаман Мухаммад Джибриль Абид и Расан Акрам Салама Дакс.

В ЦАХАЛе заявляют, что в последнее время боевики участвовали в подготовке новых атак.

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