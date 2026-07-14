В Явне задержали пятерых подозреваемых в похищении мужчины
время публикации: 14 июля 2026 г., 18:45 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 19:25
Полиция задержала пятерых жителей Явне по подозрению в причастности к похищению мужчины. При этом, как сообщила полиция, предполагаемая жертва похищения найдена живой и невредимой.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование и масштабные поиски были начаты сразу после получения сообщения о возможном похищении мужчины в Явне. Было установлено местонахождение мужчины и был осуществлен арест подозреваемых.
По предварительным данным, происшествие связано с криминальным конфликтом.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2026