В Явне задержали пятерых подозреваемых в похищении мужчины

Полиция задержала пятерых жителей Явне по подозрению в причастности к похищению мужчины. При этом, как сообщила полиция, предполагаемая жертва похищения найдена живой и невредимой.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование и масштабные поиски были начаты сразу после получения сообщения о возможном похищении мужчины в Явне. Было установлено местонахождение мужчины и был осуществлен арест подозреваемых.

По предварительным данным, происшествие связано с криминальным конфликтом.