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Израиль

В Явне задержали пятерых подозреваемых в похищении мужчины

Полиция
Криминал
время публикации: 14 июля 2026 г., 18:45 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 19:25
В Явне задержали пятерых подозреваемых в похищении мужчины
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала пятерых жителей Явне по подозрению в причастности к похищению мужчины. При этом, как сообщила полиция, предполагаемая жертва похищения найдена живой и невредимой.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование и масштабные поиски были начаты сразу после получения сообщения о возможном похищении мужчины в Явне. Было установлено местонахождение мужчины и был осуществлен арест подозреваемых.

По предварительным данным, происшествие связано с криминальным конфликтом.

Израиль
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