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Израиль

CENTCOM потребовал разрешить посадку дозаправщиков США в аэропорту "Бен-Гурион"

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 20:11
CENTCOM потребовал разрешить посадку дозаправщиков США в аэропорту "Бен-Гурион"
Chaim Goldberg/Flash90

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось к командованию ЦАХАЛа и представителям системы безопасности после решения министерства транспорта не разрешать посадку дополнительным самолетам-дозаправщикам в аэропорту "Бен-Гурион". Об этом пишет сайт Ynet.

По информации издания, американская сторона выразила недовольство решением, заявив, что оно напрямую затрагивает оперативные потребности сил США, действующих в регионе на фоне обострения конфликта с Ираном. В CENTCOM подчеркнули, что самолеты-дозаправщики являются важной частью региональной системы сдерживания и обороны.

"Требование американцев обоснованно. Самолеты-дозаправщики – неотъемлемая часть совместной подготовки к противостоянию с Ираном", – заявил Ynet высокопоставленный израильский военный источник.

Ранее Управление аэропортов сообщило, что из-за задержки с эвакуацией американских дозаправщиков из международного аэропорта Израиля начиная с 23 июля ожидается значительная нехватка стояночных мест для пассажирских самолетов, что вынудит Управление аэропортов отдать указание об отмене около 10 рейсов в день. Фактически это означает отмену 50 тысяч авиабилетов в месяц.

Министр транспорта Мири Регев распорядилась не давать разрешение на посадку дополнительных дозаправщиков без предварительного согласования.

Израиль
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