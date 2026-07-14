Иранские источники сообщают о взрывах на Кише, Кешме и в районе Бушера. Сирены в Кувейте

В иранских источниках появились публикации о серии взрывов на юге страны. Согласно этим сообщениям, ракеты взорвались возле электростанции на острове Киш, а в результате удара по местному порту были повреждены несколько катеров.

Кроме того, поступили сообщения о взрывах на острове Кешм и на военно-морской базе в Бушере. Также сообщается о неудачных попытках перехвата ракет и продолжающихся взрывах.

Поступает информация о взрывах в провинции Хузестан, городе Эндимешк. В Хузестане работает ПВО.

Иранские СМИ сообщают, что КСИР атаковали нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе.

О пострадавших и масштабах разрушений пока не сообщается.

Ранее компания Kish Water and Power признала, что в результате американского удара, нанесенного утром во вторник, была повреждена часть электростанции. Компания призвала жителей острова экономно расходовать электроэнергию.

Сигналы тревоги прозвучали в Кувейте. Вооруженные силы Кувейта сообщили, что взрывы, которые слышали жители, связаны с работой систем противовоздушной обороны.