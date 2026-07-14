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Мир

Трамп отказался от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 14 июля 2026 г., 18:36 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 18:48
Трамп отказался от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от планов взимать 20% за провоз грузов через Ормузский пролив. Вместо этого страны Персидского залива заключат с США торговые и инвестиционные соглашения.

"После весьма продуктивных переговоров с руководством стран Ближнего Востока я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива заключат с Соединенными Штатами", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, объем инвестиций будет "огромным". При этом Трамп не уточнил, о каких именно соглашениях идет речь и будут ли они дополнять ранее объявленные обязательства стран региона.

Президент США также заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме связанных с Ираном. Вашингтон намерен блокировать суда, следующие в иранские порты или из них, а также перевозящие иранские грузы.

"Мы введем полную блокаду, но только в отношении судов, следующих в иранские порты и из них либо перевозящих любые иранские грузы", – подчеркнул Трамп.

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