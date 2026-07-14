x
14 июля 2026
|
последняя новость: 15:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 15:34
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан 16-летний подросток: он хотел напасть на солдата и стать "шахидом"

Полиция
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 14 июля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 14:11
Задержан 16-летний подросток: он хотел напасть на солдата и стать "шахидом"
Пресс-служба полиции Израиля

Палестинский подросток, задержанный в минувшие выходные после попытки проникновения в поселок Неве-Даниэль, на допросе признался, что намеревался напасть на военнослужащего ЦАХАЛа и погибнуть, чтобы стать "шахидом", сообщает пресс-служба полиции.

Вечером в субботу поступило сообщение о попытке проникновения 16-летнего палестинца в Неве-Даниэль. Подростка задержали координатор безопасности поселка и военнослужащие. При задержании он заявил, что искал воду, чтобы утолить жажду. После задержания подростка передали для допроса в полицейский участок Эцион округа Иудея и Самария.

В ходе расследования 16-летний житель Нахалина признался, что собирался напасть на первого встретившегося ему военнослужащего ЦАХАЛа, рассчитывая при этом погибнуть самому и, по его словам, стать "шахидом".

В рамках следственных действий подозреваемый накануне показал следователям маршрут, по которому шел в субботу – от своего дома до израильского поселка, а также указал место, где спрятал нож. Во время обыска под металлической скамейкой был обнаружен кухонный нож длиной несколько сантиметров, который, по данным следствия, подросток взял на кухне своего дома.

По окончании допроса подозреваемый был помещен под стражу. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей для завершения расследования и передачи дела в суд.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook