Задержан 16-летний подросток: он хотел напасть на солдата и стать "шахидом"

Палестинский подросток, задержанный в минувшие выходные после попытки проникновения в поселок Неве-Даниэль, на допросе признался, что намеревался напасть на военнослужащего ЦАХАЛа и погибнуть, чтобы стать "шахидом", сообщает пресс-служба полиции.

Вечером в субботу поступило сообщение о попытке проникновения 16-летнего палестинца в Неве-Даниэль. Подростка задержали координатор безопасности поселка и военнослужащие. При задержании он заявил, что искал воду, чтобы утолить жажду. После задержания подростка передали для допроса в полицейский участок Эцион округа Иудея и Самария.

В ходе расследования 16-летний житель Нахалина признался, что собирался напасть на первого встретившегося ему военнослужащего ЦАХАЛа, рассчитывая при этом погибнуть самому и, по его словам, стать "шахидом".

В рамках следственных действий подозреваемый накануне показал следователям маршрут, по которому шел в субботу – от своего дома до израильского поселка, а также указал место, где спрятал нож. Во время обыска под металлической скамейкой был обнаружен кухонный нож длиной несколько сантиметров, который, по данным следствия, подросток взял на кухне своего дома.

По окончании допроса подозреваемый был помещен под стражу. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей для завершения расследования и передачи дела в суд.