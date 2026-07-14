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Израиль

Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации

Полиция
Итамар Бен-Гвир
Выборы 2026
время публикации: 14 июля 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 14:13
Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации.

Глава "Оцма Иегудит" хочет получить право фотографироваться с полицейскими и сотрудниками Службы пожарной охраны при исполнении их обязанностей и использовать это в качестве материалов для предвыборной кампании. Согласно действующему сегодня законодательству, такой шаг будет считаться использованием общественного ресурса в политических и предвыборных целях.

В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении без обвинения в политическом кампейне.

Израиль
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