Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации.

Глава "Оцма Иегудит" хочет получить право фотографироваться с полицейскими и сотрудниками Службы пожарной охраны при исполнении их обязанностей и использовать это в качестве материалов для предвыборной кампании. Согласно действующему сегодня законодательству, такой шаг будет считаться использованием общественного ресурса в политических и предвыборных целях.

В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении без обвинения в политическом кампейне.