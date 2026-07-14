Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации
время публикации: 14 июля 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 14:13
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации.
Глава "Оцма Иегудит" хочет получить право фотографироваться с полицейскими и сотрудниками Службы пожарной охраны при исполнении их обязанностей и использовать это в качестве материалов для предвыборной кампании. Согласно действующему сегодня законодательству, такой шаг будет считаться использованием общественного ресурса в политических и предвыборных целях.
В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении без обвинения в политическом кампейне.