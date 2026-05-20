Председатель ЦИК обязал "Ликуд" удалить предвыборный ролик, снятый в "Доме Бен-Гуриона"

Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг издал временный указ, обязывающий партию "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу удалить из своих аккаунтов в социальных сетях предвыборный ролик, снятый в историческом здании на территории военной базы Генштаба.

Жалоба на ролик была подана в соответствии с законом о выборах: заявительница утверждала, что ролик был снят в историческом здании, известном как "Дом Бен-Гуриона", на территории военной базы "Кирия" в Тель-Авиве. По ее словам, здание, принадлежащее министерству обороны, является государственной собственностью и его использование для предвыборной агитации – это незаконное использование государственных ресурсов в партийных целях.