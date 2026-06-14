ЦАХАЛ сообщает о падении беспилотника "Хизбаллы" на территории Израиля
время публикации: 14 июня 2026 г., 12:05 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 12:05
Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: вслед за воздушной тревогой, сработавшей в ряде населенных пунктов у границы с Ливаном, зафиксировано падение "подозрительной цели" на территории Израиля в приграничном районе.
По данным ЦАХАЛа, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента расследуются.
В армии уточнили, что воздушная цель упала на военной территории внутри Израиля, а не в гражданском населенном пункте.