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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил в Газе склады оружия, один из которых находился в мечети

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:12
ЦАХАЛ уничтожил в Газе склады оружия, один из которых находился в мечети
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ЦАХАЛ уничтожил в Газе склады оружия, один из которых находился в мечети
AP Photo/Jehad Alshrafi

ЦАХАЛ сообщил, что в течение последней недели нанес серию ударов по складам вооружений террористической организации ХАМАС в центральной и северной частях сектора Газы.

Один из уничтоженных складов был оборудован внутри мечети на севере сектора. В армии заявили, что этот случай является еще одним примером использования террористическими организациями гражданской инфраструктуры, в том числе религиозных объектов, для хранения оружия и подготовки террористической деятельности.

По данным ЦАХАЛа, находившиеся на складах вооружения предназначались для атак на израильских военнослужащих, действующих в районе "желтой линии", и на граждан Израиля.

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