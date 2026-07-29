Предъявлены обвинения 75-летней водительнице, сбившей двух мотоциклистов на 90-м шоссе

Государственная прокуратура подала в суд по транспортным делам в Цфате обвинительное заключение против 75-летней Хелин Сахайек из поселка Моледет: она обвиняется в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП. По данным обвинительного заключения, пожилая водительница проигнорировала знак "Стоп" и сбила двух мотоциклистов, бойцов МАГАВ Галя Йосефа и Томера Элиягу Калифи.

Авария произошла 16 августа 2025 года утром: Хелин Сахайек ехала на своем автомобиле, в котором находился также один пассажир, по шоссе 9115 в направлении пересечения с 90-м шоссе. В это время двое мотоциклистов ехали на мотоциклах BMW и Yamaha по 90-му шоссе, приближаясь к вышеназванному перекрестку.

Хелин Сахайек проигнорировала знак "Стоп" и стоп-линию перед перекрестком, выехала на перекресток, повернула налево и перекрыла путь двум мотоциклистам, двигавшимся по шоссе 90. Один за другим оба мотоцикла на большой скорости врезались в машину Сахайек.

Томер Элиягу Калифи и Галь Йосеф в результате столкновения погибли на месте, пассажир автомобиля Сахайек получил легкие травмы.

Хелин Сахайек обвиняется по двум эпизодам причинения смерти по неосторожности при управлении транспортным средством, неосторожного вождения, причинения по неосторожности вреда человеку и имуществу, а также несоблюдения требований дорожного знака "Стоп".