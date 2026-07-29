x
29 июля 2026
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 14:16
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предъявлены обвинения 75-летней водительнице, сбившей двух мотоциклистов на 90-м шоссе

Погибшие
ДТП
Суд
время публикации: 29 июля 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 13:46
Предъявлены обвинения 75-летней водительнице, сбившей двух мотоциклистов на 90-м шоссе
0:00 0:00
Предъявлены обвинения 75-летней водительнице, сбившей двух мотоциклистов на 90-м шоссе
Flash90

Государственная прокуратура подала в суд по транспортным делам в Цфате обвинительное заключение против 75-летней Хелин Сахайек из поселка Моледет: она обвиняется в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП. По данным обвинительного заключения, пожилая водительница проигнорировала знак "Стоп" и сбила двух мотоциклистов, бойцов МАГАВ Галя Йосефа и Томера Элиягу Калифи.

Авария произошла 16 августа 2025 года утром: Хелин Сахайек ехала на своем автомобиле, в котором находился также один пассажир, по шоссе 9115 в направлении пересечения с 90-м шоссе. В это время двое мотоциклистов ехали на мотоциклах BMW и Yamaha по 90-му шоссе, приближаясь к вышеназванному перекрестку.

Хелин Сахайек проигнорировала знак "Стоп" и стоп-линию перед перекрестком, выехала на перекресток, повернула налево и перекрыла путь двум мотоциклистам, двигавшимся по шоссе 90. Один за другим оба мотоцикла на большой скорости врезались в машину Сахайек.

Томер Элиягу Калифи и Галь Йосеф в результате столкновения погибли на месте, пассажир автомобиля Сахайек получил легкие травмы.

Хелин Сахайек обвиняется по двум эпизодам причинения смерти по неосторожности при управлении транспортным средством, неосторожного вождения, причинения по неосторожности вреда человеку и имуществу, а также несоблюдения требований дорожного знака "Стоп".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2024

Нелегал из Хеврона, угонявший машины за деньги, обвинен в гибели мотоциклиста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

Человек погиб во время погони – муниципальным инспекторам предъявлены обвинения
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 02 декабря 2021

Предъявлены обвинения по делу об ограблении курьера преступниками в форме Wolt