В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек, состояние одного из них тяжелое

На 90-м шоссе, в районе Тверии, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали семь человек.

Для эвакуации пострадавших в больницы "Пория" и РАМБАМ задействованы реанимационные автомобили и вертолет МАДА.

Состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 22 лет) тяжелое. Еще четыре человека, включая 11-летнюю девочку, получили травмы средней тяжести. Еще двое доставлены в больницы с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.