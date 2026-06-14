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Израиль

В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек, состояние одного из них тяжелое

ДТП
время публикации: 14 июня 2026 г., 23:54 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 23:54
В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек, состояние одного из них тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 90-м шоссе, в районе Тверии, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали семь человек.

Для эвакуации пострадавших в больницы "Пория" и РАМБАМ задействованы реанимационные автомобили и вертолет МАДА.

Состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 22 лет) тяжелое. Еще четыре человека, включая 11-летнюю девочку, получили травмы средней тяжести. Еще двое доставлены в больницы с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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