В ДТП на 90-м шоссе пострадали семь человек, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 14 июня 2026 г., 23:54 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 23:54
На 90-м шоссе, в районе Тверии, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали семь человек.
Для эвакуации пострадавших в больницы "Пория" и РАМБАМ задействованы реанимационные автомобили и вертолет МАДА.
Состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 22 лет) тяжелое. Еще четыре человека, включая 11-летнюю девочку, получили травмы средней тяжести. Еще двое доставлены в больницы с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2026