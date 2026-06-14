Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 14 июня, ожидается обычная для сезона погода, жарко. Ясно, в некоторых районах переменная облачность. Ранним утром на севере возможна легкая морось.

В Иерусалиме – 18-26 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 20-30, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-31, на Голанских высотах – 17-26.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 30-130см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный и юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный и юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный и юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный и юго-восточный ветер (до 20 км/ч).

В понедельник-вторник без существенных изменений, температура сохранится в пределах среднесезонной.