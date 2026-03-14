В Беэр-Шеве автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии

На бульваре Нафтали Герц Имбер в Беэр-Шеве водитель потерял контроль над транспортным средством, и машина врезалась в стену. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 60 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.