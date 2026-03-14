В Беэр-Шеве автомобиль врезался в стену, водитель в тяжелом состоянии
время публикации: 14 марта 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 22:20
На бульваре Нафтали Герц Имбер в Беэр-Шеве водитель потерял контроль над транспортным средством, и машина врезалась в стену. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 60 лет) получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
