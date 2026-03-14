Пожар в Ашкелоне, двое пострадавших

В 05:34 в диспетчерскую службу "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пожаре в Ашкелоне. Бригада парамедиков МАДА прибыла к горевшему зданию, из которого были эвакуированы жильцы.

В больницу "Барзилай" были доставлены двое пострадавших с признаками отравления дымом: женщина в возрасте около 30 лет в тяжелом состоянии и мужчина примерно того же возраста в состоянии средней тяжести.