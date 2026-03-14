Обстрелы из Ирана: в Центральном и Иерусалимском округах зафиксированы падения фрагментов ракет

В результате ракетного удара Ирана по центральной части Израиля в Нес-Ционе, Беэр-Яакове и Лоде были найдены обломки ракет и/или фрагменты боеприпасов.

О пострадавших не сообщается.

Также после обстрела Иерусалима и окрестностей были зафиксированы не менее двух точек падения боеприпасов и осколков ракет-перехватчиков.

Сотрудники полиции, сотрудники Командования тылом и саперы работают на местах падения фрагментов боеприпасов.