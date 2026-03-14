x
14 марта 2026
|
последняя новость: 17:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обстрелы из Ирана: в Центральном и Иерусалимском округах зафиксированы падения фрагментов ракет

Полиция
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 17:40
Пресс-служба полиции Израиля

В результате ракетного удара Ирана по центральной части Израиля в Нес-Ционе, Беэр-Яакове и Лоде были найдены обломки ракет и/или фрагменты боеприпасов.

О пострадавших не сообщается.

Также после обстрела Иерусалима и окрестностей были зафиксированы не менее двух точек падения боеприпасов и осколков ракет-перехватчиков.

Сотрудники полиции, сотрудники Командования тылом и саперы работают на местах падения фрагментов боеприпасов.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook