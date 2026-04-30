Результаты экзаменов МЕЙЦАВ : 22% полностью освоили программу по английскому, 38% – по родному языку

Министерство просвещения опубликовало результаты сравнительного экзамена МЕЙЦАВ по английскому и по родному языку (иврит или арабский), которые сдавали ученики 9-х классов в феврале 2026 года.

В экзаменах по английскому 22% получили результат, свидетельствующий о том, что они в полной мере освоили учебную программу. В экзаменах по родному языку этот показатель составил 38%.

При этом зафиксированы огромные разрывы между арабскими и еврейскими учениками, а также между детьми из обеспеченных и малообеспеченных семей.

Среди учеников государственных еврейских школ почти треть учеников (31%) получила высокие оценки за экзамен по английскому, и столько же – средние. Среди учеников государственных религиозных еврейских школ эти показатели – 16% и 21% соответственно, в ультраортодоксальном секторе – 7% и 16%, причем в основном за счет девочек, в арабском секторе – 12% и 29%, в друзском – 12% и 35%, среди бедуинов Негева – 1% и 6%

По родному языку в государственных еврейских школах высокие оценки получили 44%, а средние – 27%. В государственных религиозных еврейских школах эти показатели 44% и 28%, в ультраортодоксальных еврейских – 42% и 30%, в арабских – 24% и 31%, в друзских – 21% и 34%, среди бедуинов Негева – 6% и 17%.

Кроме того, среди учеников из обеспеченных семей высокий результат показали 54% учеников, а самый низкий – 13%, среди учеников из малообеспеченных семей высокого результата удалось добиться только 25%, а самый низкий показали 38%.