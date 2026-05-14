Пляжи Израиля в выходные дни: благоприятная погода, много медуз в Средиземном море

В эти выходные, 14-16 мая, погода в прибрежных районах Израиля будет довольно благоприятной для пляжного отдыха: в четверг жарко, в пятницу жара спадет, комфортная температура воды. В прибрежной зоне много медуз, но они встречаются не на всех пляжах.

Купальный сезон формально начался 9 апреля. На официальных пляжах есть спасатели.

На побережье Средиземного моря днем – до 32 градусов в четверг, около 24 градусов днем в пятницу-субботу. При этом температура воды – 22 градуса. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 34-40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура днем – 27-35 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 31-38 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 25 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Ситуация по медузам: их концентрация около израильского побережья Средиземного моря довольно высока. Следить рекомендуем по сайту meduzot.co.il. Рекомендуется плавать там, где пляжи отделены от открытого моря островами или волнорезами (на таких пляжах медуз обычно мало или нет совсем). Когда вы плаваете в маске, риск неожиданного столкновения с медузой ниже.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

В последние годы минздрав Израиля не рекомендует применять уксус в случае "ожога" медузой.

Что же делать?

1) Удалить остатки медузы с кожи ватным тампоном или кусочком пластика.

2. Не тереть место укуса, чтобы не усилить проникновение яда в кожу.

3. Промыть место "ожога" морской водой.

4. Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом. Если возникла аллергическая реакция, следует незамедлительно обратиться к врачу.