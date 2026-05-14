Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 14-летний Элазар Менахем Ааронов из Модиин-Илита

время публикации: 14 мая 2026 г., 01:45 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 05:26
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 14-летнего Элазара Менахема Ааронова, жителя Модиин-Илита. В последний раз его видели утром 13 мая, когда он выходил из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы не указаны. Сообщается, что на нем были белая рубашка и черные брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6447237.

