Внимание, розыск: пропал 14-летний Элазар Менахем Ааронов из Модиин-Илита
время публикации: 14 мая 2026 г., 01:45 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 05:26
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 14-летнего Элазара Менахема Ааронова, жителя Модиин-Илита. В последний раз его видели утром 13 мая, когда он выходил из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы не указаны. Сообщается, что на нем были белая рубашка и черные брюки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6447237.