ОАЭ опровергли сообщения о "тайном" визите Нетаниягу

Официальное государственное информационное агентство ОАЭ WAM опубликовало опровержение сообщений о визите премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Абу-Даби во время войны с Ираном.

В заявлении подчеркивается, что отношения ОАЭ с Израилем являются открытыми и основаны на "Соглашениях Авраама", а не на основе "тайных договоренностей".

"Любые утверждения о необъявленных визитах или договоренностях не имеют под собой оснований, если они не исходят от официальных органов ОАЭ", – говорится в заявлении. ОАЭ призвали СМИ не распространять непроверенную информацию.

В среду, 13 мая, канцелярии премьер-министра Израиля сообщила о "тайном" визите Биньямина Нетаниягу в ОАЭ во время войны в Иране. Кроме того, Wall Street Journal и израильские СМИ опубликовали информацию о визитах в Абу-Даби глав "Мосада", ШАБАКа, а также израильской военной делегации.