В Нетании в результате вооруженного нападения убит мужчина
время публикации: 13 мая 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 23:05
На улице А-Кадар в Нетании был обнаружен раненый мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и они были вынуждены констатировать смерть раненого.
По оценкам парамедиков, убитому мужчине примерно 30 лет.
На месте происшествия находятся следователи и криминалисты, ведется розыск подозреваемых в убийстве.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.
Онлайн СМИ сообщают, что убитый работал на автомобильной заправке.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2026