13 мая 2026
Израиль

В Нетании в результате вооруженного нападения убит мужчина

Криминал
время публикации: 13 мая 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 23:05
Пресс-служба МАДА

На улице А-Кадар в Нетании был обнаружен раненый мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и они были вынуждены констатировать смерть раненого.

По оценкам парамедиков, убитому мужчине примерно 30 лет.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты, ведется розыск подозреваемых в убийстве.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.

Онлайн СМИ сообщают, что убитый работал на автомобильной заправке.

