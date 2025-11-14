x
14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
последняя новость: 00:40
14 ноября 2025
Израиль

В тель-авивском парке обнаружено обезглавленное тело мужчины

Расследование
Убийства
Тель-Авив
время публикации: 14 ноября 2025 г., 00:29
В тель-авивском парке обнаружено обезглавленное тело мужчины
Tal Gal/Flash90

Появились первые подробности убийства, совершенного в четверг вечером в тель-авивском районе Кирьят-Шалом. В общественном парке на улице Нили было обнаружено тело мужчины, иностранного рабочего из Африки.

Тело было обезглавлено, голова в районе места преступления отсутствовала, сообщает Ynet. На место происшествия прибыли крупные силы полиции, район был оцеплен для сбора улик и опроса очевидцев.

Несколько человек из собравшейся рядом с местом преступления толпы зевак были задержаны для допроса, но на данном этапе неизвестно, подозревается ли кто-либо в совершении убийства.

