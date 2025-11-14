На юге сектора уничтожен террорист, пересекший "желтую линию"

Бойцы бригады "Нахаль", действующие в южной части сектора Газы, обнаружили террориста, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским войскам, представляя для них непосредственную угрозу.

Сразу после обнаружения бойцы открыли огонь и ликвидировали террориста.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские силы действуют в соответствии с соглашением и продолжат действовать для устранения любой немедленной угрозы.