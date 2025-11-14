Армия и полиция не пропустили сотни пропалестинских активистов в закрытую военную зону

Сотрудники полиции Иудеи и Самарии вместе с бойцами пограничной полиции МАГАВ в районе перекрестка Хоце Шомрон остановили несколько автобусов, в которых сотни пропалестинских активистов направлялись на "помощь в сборе оливок" палестинцам в районе деревни Бурин – в районе, который был объявлен закрытой военной зоной в связи с деятельностью армии и ситуацией в сфере безопасности.

В соответствии с изданными ЦАХАЛом приказами и по указанию руководства полиции пропалестинским активистам были предъявлены соответствующие распоряжения. Полицейские потребовали развернуть автобусы и отправиться назад.

В ответ на это пропалестинские активисты покинули автобусы и перекрыли трассу Хоце Шомрон, создав тем самым угрозу безопасности, нарушив движение транспорта и общественный порядок, сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники полиции действовали в соответствии со своими полномочиями, чтобы восстановить порядок, предотвратить столкновения и позволить службам безопасности продолжать свою работу. Инцидент был урегулировать без пострадавших, все протестующие были переправлены в безопасную зону.