14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
последняя новость: 17:19
14 ноября 2025
Полиция разогнала незаконную вечеринку в районе Мёртвого моря

время публикации: 14 ноября 2025 г., 17:11 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 17:31
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что разогнала незаконную рейв-вечеринку в районе Мёртвого моря с участием тысяч отдыхающих, "которые разбили целый комплекс и готовились провести там выходные".

В полиции подчеркнули, что вечеринка должна была проходить в районе, где ожидаются наводнения.

Кроме того, ее проведение не было согласовано с властями должным образом. Организаторы, подвергшие опасности тысячи людей, будут, по заявлению полиции "привлечены к ответственности в полной мере".

