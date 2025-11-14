Полиция разогнала незаконную вечеринку в районе Мёртвого моря

Полиция сообщила, что разогнала незаконную рейв-вечеринку в районе Мёртвого моря с участием тысяч отдыхающих, "которые разбили целый комплекс и готовились провести там выходные".

В полиции подчеркнули, что вечеринка должна была проходить в районе, где ожидаются наводнения.

Кроме того, ее проведение не было согласовано с властями должным образом. Организаторы, подвергшие опасности тысячи людей, будут, по заявлению полиции "привлечены к ответственности в полной мере".