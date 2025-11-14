В Израиле – первая осенняя буря. Ливни, наводнения, сбой в работе "Бен-Гуриона"

В Израиле – первая осенняя буря, дожди и грозы.

Из-за неблагоприятной погоды более 15 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Бен-Гурион вовремя. Наземные службы аэропорта после 14:00 начали постепенно разрешать посадки, что вызвало небольшие сбои в расписании.

Сообщается, что пассажиры, соблюдающие шабат, успеют приземлиться до его наступления.

Министерство здравоохранения объявило о запрете купания на побережье Кинерета и Средиземного моря в связи со штормовой погодой и загрязнением, возникшим из-за сточных и дренажных вод. Минздрав продолжает следить за ситуацией и разрешает купание только на специально отведенных пляжах.

На побережье Мертвого моря прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения.

За минувшую ночь и утро пятницы, по данным метеослужбы Израиле, прошли сильные ливни на побережье между Хадерой и Ашкелоном, они сопровождались грозами, иногда и градом. Больше всего осадков выпало в Ашкелоне: 64,4 мм за последние 24 часа, причем значительная часть – за очень короткое время.

В субботу ожидаются локальные дожди в основном в ночные и утренние часы. К вечеру осадки начнут постепенно ослабевать.

В воскресенье и понедельник погода стабилизируется: пройдут лишь кратковременные, в основном слабые дожди, преимущественно на севере и в центре, будет облачно с прояснениями.

Подобные первые сильные дожди всегда создают опасность для водителей транспортных средств, так как трассы становятся скользкими.

Полиция Израиля и Управление дорожного движения предупредили о штормовой погоде накануне. В местах опасных подтоплений и обрушений деревьев возможны блокировки дорог. Добровольные спасательные подразделения переведены в режим готовности. В полиции рекомендуют использовать общественный транспорт из-за ожидаемых пробок. Водителей просят не въезжать в подтопленные участки, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Держать фары включенными, избегать резких маневров и обгонов при ограниченной видимости.