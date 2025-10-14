В "Бен-Гурионе" совершил аварийную посадку самолет, используемый для перевозки вооружений
время публикации: 14 октября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 12:53
Во вторник, 14 октября, в международном аэропорту "Бен-Гурион" совершил аварийную посадку самолет Boeing 777-300 компании Kalitta Air.
Телеграм-канал AviationNewsIL пишет, что причиной объявления чрезвычайной ситуации стала нехватка топлива на этапе посадки.
В итоге самолет, на борту которого находились пять членов экипажа, благополучно приземлился.
Судя по FlightRadar24, речь идет о борте N771CK – Boeing 777-300(ER)SF (Extended Range Special Freighter), эксплуатируемый авиакомпанией Kalitta Air. Это переоборудованный пассажирский самолет, ранее эксплуатировавшийся авиакомпанией Emirates, а затем измененный для грузовых перевозок компанией Israel Aerospace Industries.