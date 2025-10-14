Опознаны тела заложников, переданные ХАМАСом Израилю

ЦАХАЛ сообщает об опознании тел четырех заложников, переданных ХАМАСом из Газы представителям "Красного Креста" вечером 13 октября. Имена двоих из них разрешены к публикации: Гай Илуз и Бипин Джоши.

Процедура опознания проводилась экспертами института судебной медицины "Абу Кабир" при участии полиции Израиля и военного раввината.

По данным разведки, 7 октября 2023 года израильтянин Гай Илуз был ранен и похищен живым после того, как бежал от боевиков "Нухбы" в район Тель-Гама (около Реим, примерно в 4 км от границы с Газой). Он скончался от полученных ранений, не получив надлежащей медицинской помощи в плену у ХАМАСа. На момент смерти ему было 26 лет.

В тот же день из убежища в кибуце Алумим террористами ХАМАСа был похищен гражданин Непала Бипин Джоши. Предполагается, что он был убит в плену в первые месяцы войны. На момент смерти ему было 23 года.

После освобождения 20 выживших заложников в обмен на примерно 2000 заключенных израильских тюрем, среди которых были сотни террористов-убийц, ХАМАС постепенно передает Израилю тела погибших или убитых в плену заложников.

Вечером 13 октября через представителей "Красного Креста" были получены тела четырех заложников. Они были доставлены в институт судебной медицины "Абу Кабир" в Тель-Авиве для проведения идентификации.

ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

ХАМАС сообщал, что 13 октября Израилю были переданы тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.

Ранее возникали ситуации, когда идентификация была затруднена. В феврале 2025 года ХАМАС передал Израилю тело жительницы Газы вместо тела заложницы Шири Бибас – матери Ариэля и Кфира, убитых террористами.

По данным властей Израиля, в Газе остаются тела еще 24 погибших или убитых заложников. Речь идет о людях, которые на основании косвенных данных были признаны погибшими – их имена внесены в списки погибших. ХАМАС заявлял, что на поиски всех тел могут уйти несколько недель.

