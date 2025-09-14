x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 20:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 20:08
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ готовится разрушить еще одну "башню" на западе города Газа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 сентября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 18:50
ЦАХАЛ готовится разрушить еще одну "башню" на западе города Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ предупредил о предстоящем разрушении здания "Башня неизвестного солдата" на западе города Газа. Также объявлено, что необходимо эвакуироваться тем, кто остается в лагере на улице Умар аль-Мухтар, и всем, кто еще не покинул район порта Газа и район Рималь.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – именно поэтому такие здания разрушаются в последние недели, перед началом наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

709-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии