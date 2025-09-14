ЦАХАЛ готовится разрушить еще одну "башню" на западе города Газа

ЦАХАЛ предупредил о предстоящем разрушении здания "Башня неизвестного солдата" на западе города Газа. Также объявлено, что необходимо эвакуироваться тем, кто остается в лагере на улице Умар аль-Мухтар, и всем, кто еще не покинул район порта Газа и район Рималь.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – именно поэтому такие здания разрушаются в последние недели, перед началом наземной фазы операции "Колесницы Гидеона – 2".