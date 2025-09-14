ДТП в Иудее: мужчина в тяжелом состоянии, пострадали трое детей

Вечером 14 сентября на 398-й дороге около деревни Байт-Тамар, Иудея, произошло лобовое столкновения двух автомобилей.

В результате аварии пострадали четыре человека: мужчина 22 лет в тяжелом состоянии, дети (2, 4 и 5 лет) получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.