x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 18:46
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Иудее: мужчина в тяжелом состоянии, пострадали трое детей

Мада
ДТП
Иудея и Самария
время публикации: 14 сентября 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 18:07
ДТП в Иудее: мужчина в тяжелом состоянии, пострадали трое детей
Пресс-служба МАДА

Вечером 14 сентября на 398-й дороге около деревни Байт-Тамар, Иудея, произошло лобовое столкновения двух автомобилей.

В результате аварии пострадали четыре человека: мужчина 22 лет в тяжелом состоянии, дети (2, 4 и 5 лет) получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

ДТП на 55-й трассе, мотоциклист в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2025

В Хайфе автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате