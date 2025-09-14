Министры против правоохранительных органов: "Политическое убийство – вопрос времени"

В ходе заседания правительства министры подвергли крайне резкой критике руководителей правоохранительных органов, в первую очередь юридического советника правительства.

Поводом, на сей раз, стало, попустительство в отношении того, что министры назвали подстрекательством и насильственными действиями со стороны митингующих противников правительства.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что не обеспечивается выполнение закона, когда речь идет о подстрекателях. "Ответственность лежит на юридическом советнике правительства и государственном прокуроре", – добавил глава правительства.

Министр просвещения Йоав Киш сказал: "Возле моего дома демонстрации с акциями насилия проходят каждый день. Уже десять человек задерживались, прокуратура ничего не делает".

Министр транспорта Мири Регев заявила: "Слова убивают. Полицейские делают превосходную работу, и мы все это видели вчера на мероприятии "Ликуда" в Петах-Тикве. 20 полицейских должны были сопровождать министра, которую пытались атаковать 300 демонстрантов".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что намерен провести у себя совещание по этому вопросу. "Политическое убийство – это только вопрос времени. После убийства Чарли Уирка мы должны быть особенно осторожны. Здесь находится представитель юридического советника правительства, и я говорю вам – очнитесь, пока не поздно", – сказал Бен-Гвир.

Отметим, что заседание было посвящено 50-летию создания спецподразделения полиции (ЯМАМ) по борьбе с террором.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид так прокомментировал это заседание: "Израильтян убивают на улицах, 142 страны голосуют против нас в ООН, заложники умирают в туннелях, в мире бушует антисемитизм, а заседание правительства было посвящено очередному раунду нытья министров о том, что против них якобы подстрекают. Больное правительство".