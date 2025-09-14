Двое жителей Израиля были задержаны около морской границы с Ливаном
время публикации: 14 сентября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 08:53
В пятницу, 12 сентября, на морской границе между Израилем и Ливаном были задержаны Николай Розинский из Кирьят-Оно и 26-летний Серафим Збарский из Холона, сообщает Ynet.
Следствием было установлено, что они прибыли в Рош а-Никра на автомобиле, после чего поплыли на север, в сторону Ливана.
По решению мирового суда Хайфы задержанные были освобождены из-под стражи, им временно запрещено находиться в Нагарии и севернее.