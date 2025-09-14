x
14 сентября 2025
14 сентября 2025
Израиль

Арестован 19-летний водитель, насмерть сбивший в Ор-Акиве бабушку финалиста "Большого брата"

ДТП
Полиция
Погибшие
Расследование
время публикации: 14 сентября 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 08:15
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает об аресте 19-летнего водителя, жителя Пардес-Ханы, вечером 14 сентября насмерть сбившего в Ор-Акиве пожилую женщину.

По версии следствия, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он остается под стражей.

Израильские СМИ сообщают, что погибла 77-летняя Сара Черкасов. Она была бабушкой Эреза Искакова – финалиста телешоу "Большой брат", и погибла вечером, когда проходил финал этого шоу.

Израиль
