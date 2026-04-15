15 апреля 2026
|
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Российское судно, задержания которого добивалась Украина, покинуло порт Хайфы

Украина
Средиземное море
Израиль
время публикации: 15 апреля 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 20:44
Yossi Aloni/Flash90

Российский сухогруз "Абинск", перевозивший, как утверждает Киев, груз зерна с оккупированных украинских территорий, 15 апреля покинул порт Хайфы. По данным открытых AIS-трекеров, судно направляется в пролив Дарданеллы.

Израильские власти официально не сообщали, была ли проведена разгрузка, однако косвенные признаки, в том числе осадка судна, свидетельствуют о том, что оно покинуло Хайфу, вероятно, без груза зерна.

Израильский журналист Барак Равид 14 апреля в своем Х-блоге написал, что украинская разведка отследила подготовку судна к выходу из Черного моря еще в марте, передала материалы генеральной прокуратуре Украины, а 8 апреля украинский суд выдал ордер на задержание сухогруза. 27 марта украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук встретился с руководством МИД в Иерусалиме, передал собранные данные и предупредил, что заход судна в израильский порт будет означать нарушение санкций.

После того, как судно вошло в порт Хайфы, генеральный прокурор Украины встретился с послом Израиля в Киеве Михаилом Бродским и передал ему официальный запрос о международной правовой помощи и задержании сухогруза.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
14 апреля 2026

Украина потребовала от Израиля задержать судно российского "теневого флота", зашедшее в порт Хайфы