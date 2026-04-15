Торговый центр в Нетивоте "атаковали" полчища пчел
Рой пчел атаковал торговый центр "Нетивот", вынудив владельцев магазинов запереть двери, чтобы не позволить насекомым проникнуть внутрь.
По словам очевидцев, огромный рой кружил над территорией комплекса. На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть, как пчелы облепили один из припаркованных возле торгового центра автомобилей. Сайт "Мако" пишет, что автомобиль был оставлен на парковке несколько дней назад, и в нем начали обживаться пчелы.
Администрация торгового центра вызвала профессионального пчеловода, доверив ему решение проблемы.
По словам специалистов, подобные нашествия пчел случаются чаще всего весной в период естественного деления пчелиной семьи. В это время старая матка уходит вместе с частью рабочих пчел в поисках нового места и рой может временно осесть на машине, дереве или в любом другом месте. Пчелы обычно в это время не агрессивны, так как им не надо защищать "свой дом".