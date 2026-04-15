x
15 апреля 2026
Торговый центр в Нетивоте "атаковали" полчища пчел

Негев
время публикации: 15 апреля 2026 г., 20:01 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 20:06
Рой пчел атаковал торговый центр "Нетивот", вынудив владельцев магазинов запереть двери, чтобы не позволить насекомым проникнуть внутрь.

По словам очевидцев, огромный рой кружил над территорией комплекса. На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть, как пчелы облепили один из припаркованных возле торгового центра автомобилей. Сайт "Мако" пишет, что автомобиль был оставлен на парковке несколько дней назад, и в нем начали обживаться пчелы.

Администрация торгового центра вызвала профессионального пчеловода, доверив ему решение проблемы.

По словам специалистов, подобные нашествия пчел случаются чаще всего весной в период естественного деления пчелиной семьи. В это время старая матка уходит вместе с частью рабочих пчел в поисках нового места и рой может временно осесть на машине, дереве или в любом другом месте. Пчелы обычно в это время не агрессивны, так как им не надо защищать "свой дом".

