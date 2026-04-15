Жителей приграничных поселков предупредили о возможном усилении обстрелов из Ливана

Главы местных советов на севере Израиля опубликовали обращение к жителям, в котором предупредили о возможном усилении ракетных обстрелов из Ливана в ближайшие часы.

Жителей просят по всей "линии противостояния" сохранять бдительность, сократить передвижения и оставаться в непосредственной близости от защищенных помещений.

Подчеркивается, что речь идет о жизненно важном указании, основанном на последних оценках ситуации.

Сайт "Мако" пишет, что ЦАХАЛ уведомил глав местных советов на севере Израиля, что нет никаких указаний о прекращении огня.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" передал со ссылкой на "высокопоставленный источник в Иране", что ночью под давлением Тегерана будет объявлено о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном. По словам источника, ожидается, что перемирие продлится около недели, до завершения режима прекращения огня между Ираном и США.

В Израиле эту информацию опровергают. Тем не менее вечером соберется "узкий" кабинет по вопросам безопасности, на котором, по всей видимости, будет обсуждаться такой шаг.